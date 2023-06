Opnieuw prijs voor Thibau Nys: “Het leek gemakkelijk en dat was het eigenlijk ook”

Twee weken na zijn ritzege in de Ronde van Noorwegen was het opnieuw prijs voor Thibau Nys (20). In de GP van Gippingen - een lastige eendagskoers in Zwitserland - was de crosser-wegrenner van Trek-Segafredo de snelste van een groep van dertig man. “Mijn volgende doel is de Ardennenrit in de Ronde van België.”

De twee profzeges op de weg van Thibau Nys dit seizoen hebben iets gemeen. Telkens wint hij met een straat voorsprong op de nummer twee. Twee weken geleden in de Ronde van Noorwegen kreeg de nummer twee zelfs een seconde tijd aan zijn broek gesmeerd. In Gippingen werd Marc Hirschi tweede. Geen kleine garnaal, titelverdediger ook, maar kansloos tegen het sprintgeweld van de twintigjarige lefgozer uit Baal.

De GP Gippingen - tegenwoordig GP Kantons Aargau - is een lastige eendagskoers in Zwitserland. Onderweg moeten de renners zeven keer over de Rotberg (7,1 km aan 3,7%). “Het was niet gemakkelijk op die Rotberg”, begint Nys. “Zeker op de voorlaatste passage ging het hard en zat ik op de limiet, maar ik wist dat mijn eindstreep op de top van die klim lag. Als ik de klim overleefde, was ik de snelste van de overgebleven renners.”

In de slotfase werd Nys perfect gepiloteerd door zijn ploegmaats Gallopin en Baroncini. “Toen ze mij op de juiste moment afzetten, wist ik al voor de sprint dat de zege binnen was. Het lijkt een gemakkelijke zege, maar dat was het eigenlijk ook na zo’n sprint uit het boekske”, zegt Nys vol zelfvertrouwen, om er meteen aan toe te voegen: “Ik weet donders goed dat het niet altijd zo vlot zal lopen.”

Nys is snel, maar geen pure massasprinter. Hij moet het hebben van het lastigere werk. “In de toekomst zal ik mij moeten focussen op heuvelklassiekers. Als ik kan een lastige koers kan overleven en de pure sprinters zijn gelost, weet ik dat ik een van de rapsten ben aan de streep.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het volgende doel van Nys is de Baloise Belgium Tour. Ook daar heeft hij al een rit aangestipt. “De openingsrit is in Scherpenheuvel, mijn achtertuin, maar ik verwacht daar de sterke klassieke renners. In onze ploeg kijk ik dan vooral naar Jasper Stuyven. In de vlakke etappes weet ik dat mannen zoals Ewan, Philipsen en Jakobsen sneller zijn dan mij, dus ik mik stiekem op de Ardennenrit van Durbuy. Ik ben benieuwd hoe ver ik daar kan geraken, al besef ik dat ik dan wel voorbij ene Mathieu van der Poel zal moeten.”

Nys verkeert duidelijk in topvorm. Is hij met zijn snelle benen ook kandidaat op het BK in Izegem later deze maand. “De heuvelzone ligt helaas te vroeg in de koers. Bovendien moeten we opboksen tegen grote en sterke blokken, maar je weet nooit”, aldus Nys, die vrijdagavond nog van Zwitserland naar België vloog. “Zaterdag ga ik eerst wat losrijden en nadien mijn cross-ploegmaats aanmoedigen tijdens Dwars door het Hageland.”

Volledig scherm Archieffoto Thibau Nys. © Photo News