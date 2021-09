Opnieuw prijs voor een Belg in Tour of Britain! Yves Lampaert toont WK-vorm en sprint naar overwinning

WielrennenYves Lampaert heeft een overwinning in de Tour of Britain te pakken. In de zevende etappe naar het Schotse Edinburgh overleefden vijf jongens van de vroege vlucht, en van zijn medevluchters had de Belg nog het meeste overschot in de slotkilometer. ‘t Is al de vierde overwinning van een landgenoot in de Tour of Britain. De leiderstrui blijft in handen van Ethan Hayter (Ineos).