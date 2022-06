Opnieuw moeilijke dag voor Evenepoel in Zwitserland: “Deze week duidelijk niet goed genoeg om met de besten mee te doen”

WielrennenNico Denz (28) heeft de zesde etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Duitser van Team DSM was op de lange slotklim nipt de snelste van een groepje vluchters. Remco Evenepoel moest de andere favorieten opnieuw laten rijden en lijkt een goed eindklassement definitief te moeten vergeten. “Puur over mijn vorm en benen ben ik niet tevreden”, vertelde Evenepoel vlak na de aankomst.

Het nieuws van vandaag viel nog voor de start van de zesde etappe te rapen. Door een coronauitbraak in het peloton in Zwitserland stapte Jumbo-Visma gisteren al uit de koers, maar vandaag vielen de renners pas echt als vliegen. Marc Hirschi was de eerste grote naam die sneuvelde na een positieve coronatest, niet veel later mochten we een streep trekken door Bahrain-Victorious en Alpecin-Fenix. En daarmee was het nog niet gedaan, want ook leider Aleksandr Vlasov - gisteren ritwinnaar - bleek besmet. Jakob Fuglsang begon zo in het geel aan de eerste van twee zware bergritten.

Over naar de koers dan, want de etappe ging wel degelijk van start. Een ruime kopgroep van twaalf renners koos in de beginfase het hazenpad. Met Brent Van Moer was er één Belg mee, maar onze landgenoot moest al snel passen toen de kopgroep uit elkaar spatte op de eerste stroken van de lange slotklim naar Moosalp. De Italiaan Fausto Masnada en de Duitser Nico Denz kwamen al snel bovendrijven als de betere klimmers, maar in de slotkilometers kregen ze nog het gezelschap van Clément Champoussin, José Herrada en Quinn Simmons. We gingen naar een sprint met vijf en daarin was Denz nipt sneller dan Champoussin.

Bij de favorieten bleef de koers bijzonder lang gesloten, maar toch ging het voor Remco Evenepoel net als gisteren te snel. Onze landgenoot verloor opnieuw kostbare tijd op de andere favorieten en lijkt een goed eindklassement nu toch echt wel uit zijn hoofd te moeten zetten. De strijd om de eindzege blijft dan weer bijzonder spannend. Geraint Thomas kwam als eerste van de klassementsmannen over de streep, maar slaagde er niet in de leiderstrui over te nemen van Fuglsang. De Deen begint zo morgen met één seconde voorsprong op de Brit aan de laatste bergetappe. De Ronde van Zwitserland eindigt zondag met een individuele tijdrit van 25 kilometer.

Evenepoel: “Niet tevreden over mijn benen”

Remco Evenepoel moest vandaag opnieuw vaststellen dat hij niet over zijn beste benen beschikt in Zwitserland. “Ik kon het tempo wel goed volgen, maar ik heb het gevoel dat ik de versnellingen niet in de benen heb - dat was in Noorwegen wel het geval. Ik ben deze week niet goed genoeg om met de besten mee te doen, dat is wel duidelijk. Misschien dat ik na mijn hoogtestage té snel té goed was. Nadat ik loste, kon ik wel een constant tempo blijven rijden en haalde ik nog wat jongens in. Maar puur over mijn vorm en benen ben ik niet tevreden. Als ik goed ben, moet ik hier op elk parcours mee kunnen.”

Naar mogelijke oorzaken is het voorlopig gissen. “Ik weet niet juist waaraan het ligt. Hopelijk is het geen ziekte of Covid, want ik wil zondag toch nog proberen de tijdrit te winnen. Hoe ik het morgen zal aanpakken? Ik zal het niet op voorhand laten lopen, want misschien heb ik wel een betere dag. Maar het is een feit dat ik niet bergop rijd zoals in Noorwegen. Het gevoel was wel al veel beter dan gisteren, dat is positief. Ik heb ook meer gedacht aan koeling, zoals ijs in de nek leggen of mezelf nat spuiten. Dat had ik misschien gisteren ook beter wat meer gedaan. Sowieso zal ik er zondag nog het maximale uit proberen halen.”

Klassement na de zesde rit 1. Jakob Fuglsang

2. Geraint Thomas + 1"

3. Sergio Higuita + 10"

4. Neilson Powless + 26"

5. Felix Grossschartner + 34"

6. Andreas Leknessund + 46"

7. Stefan Küng + 49"

8. Andreas Kron + 1'00

9. Domenico Pozzovivo + 1'07"

10. Sébastien Reichenbach +1'29"

15. Remco Evenepoel + 3'08"

