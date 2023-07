Opnieuw jonge wielrenner overleden: Australiër (25) aangereden in Belgisch dorp Molenbaix

Geen verster­king voor Evenepoel, Alaphilip­pe rendeert niet meer en een teleurge­stel­de sprinter: waarom de blijheid bij de Wolfpack ver te zoeken is

Nog geen ritzege en allerlaatste in de stand van het prijzengeld. Het draait in in deze Tour niet lekker bij Soudal Quick-Step - de veelgeprezen Wolfpack. Maar ook buiten Frankrijk is de blijheid bij de ploeg van Patrick Lefevere ver te zoeken. Een analyse over de onbeantwoorde vraag van Evenepoel om versterking, waarom het einde van Alaphilippe nabij is en Merlier teleurgesteld is.