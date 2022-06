Opnieuw huiszoekingen bij Bahrain-Victorious: “Ze willen onze reputatie schaden”

BK tijdrijden Geprikkel­de Yves Lampaert aast op derde tijdritti­tel, maar dan moet zijn heup wel standhou­den

Thuisrijder Victor Campenaerts is formeel: “Voor mij is Yves Lampaert een grotere favoriet dan Remco.” Titelverdediger Lampaert dook de voorbije dagen veel op in de media, maar niet zozeer over zijn tijdritkwaliteiten. De West-Vlaming van Quick.Step is geprikkeld en gemotiveerd, maar moet hopen dat zijn heup stand houdt. “Na de val in Roubaix is dat een tere plek geworden.”

22 juni