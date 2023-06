Opnieuw geen Belgische zege in Zwitserland: Biniam Girmay is Wout van Aert te snel af

Pogacar werkt in Sierra Nevada toe naar Tour: “Mijn conditie is goed, beter dan ik had verwacht”

Vier weken voor de start van de Tour heeft tweevoudig winnaar Tadej Pogacar een update gegeven over zijn linkerpols, die hij zes weken geleden brak na een val in Luik-Bastenaken-Luik. “Maandag laat ik een scan nemen. Als dan blijkt dat het bot in mijn pols genezen is, kan ik de trainingsarbeid opdrijven om klaar te zijn tegen de Tour, al zal ik misschien wel met een brace moeten koersen.”