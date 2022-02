Opnieuw een volksfeest! Organisatoren klassiek voorjaar volgen coronabarameter van de maatschappij maar blijven voorzichtig

Rood is oranje geworden. En oranje knipt weldra op geel. De coronabarometer, zoals hij door het Overlegcomité van de Federale Overheid werd geïnstalleerd, doet zijn werk. Met de leefregels in de maatschappij versoepelen ook de restricties in het wielrennen. Wat twaalf maanden geleden nog taboe was, zal straks in het klassieke voorjaar in grote mate weer kunnen. Een gezellig live-dagje koers. Wout van Aert, Jasper Stuyven en co. uitwuiven aan de start, vooruitbranden op Muur of Oude Kwaremont — Super 8 Flandrien in de hand, ze hun beslissende demarrage zien plaatsen op het LED-scherm in de VIP-tent. Aaah, those were the days. Wel, in zekere zin keren die terug, leert ons een rondvraag bij de organisatoren.