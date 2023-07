Opnieuw een jonge wielrenner overleden: Australiër (25) komt om het leven bij aanrijding in Belgisch dorp Molenbaix

Een maand geleden overleed Gino Mäder aan de gevolgen van zijn zware crash in de koninginnenrit van de Ronde van Zwitserland. Eergisteren werd de wielerwereld opnieuw in rouw gedompeld. De amper 25-jarige Connor Lambert liet het leven na een aanrijding met een vrachtwagen. Het voorval vond plaats in Molenbaix, een dorp in de provincie Henegouwen. Lambert was in België aanwezig om het juniorenteam van XSpeed United te coachen.