Opnieuw een dag om snel te vergeten: Soudal-Quick.Step likt de wonden na een gehavende Le Samyn

KIJK. Jakobsen (met gehavende knie) moet strijd staken na dubbele valpartij in Le Samyn

Pagina’s zijn erover vol geschreven: het openingsweekend was niet wat het moest zijn voor Soudal-Quick.Step. Tijdens de Omloop waren ze onzichtbaar en in Kuurne-Brussel-Kuurne was een negende plek voor Fabio Jakobsen de hoogste notering. De slechtste seizoensstart in 12 jaar voor The Wolfpack. “We zijn duidelijk te licht”, was de harde conclusie van Patrick Lefevere. “Maar we moeten niet panikeren. We zijn amper Kuurne”, zalfde de ploegleider na het weekend. In Le Samyn wachtte er een nieuwe kans.