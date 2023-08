Opmerkelijk: na twaalf jaar ruilt Lotto-Dstny fietsen van Ridley in voor het Baskische Orbea

Lotte Kopecky sprint naar eerste zege als wereldkam­pi­oe­ne in Schaals Sels

Lotte Kopecky (SD Worx) heeft in Merksem de Schaal Sels voor vrouwen, een criterium over 66 kilometer, gewonnen. De kersverse wereldkampioene haalde het in een sprint met drie voor de Britse Jo Tindley en de Zuid-Afrikaanse Tiffany Keep. Marthe Truyen werd vierde voor Kelly Druyts. De wedstrijd vatte aan met een minuut stilte voor de onlangs overleden Tijl De Decker.