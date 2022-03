Opgeleid in Zwitserland, fan van Rooney en Sagan: 10 weetjes over Eritrees toptalent Biniam Girmay

In 2018 versloeg hij verrassend Remco Evenepoel. Sinds een week is hij uithangbord van horlogemerk Breitling. Maak kennis met toptalent Biniam Girmay (21). De Eritreeër van Intermarché-Wanty-Gobert debuteert morgen in Milaan-Sanremo en is ambitieus: “Ik wil de eerste zwarte Afrikaanse renner zijn die een klassieker wint.”

1. Geboren op hoogte

“Ik ben geboren in Asmara, de hoofdstad van Eritrea op 2.400 meter boven de zeespiegel. Die hoogte geeft mij een natuurlijk voordeel. Toen ik vorig jaar testte bij Intermarché-Wanty-Gobert, bleek ik het hoogste maximale zuurstofopnamevermogen van de ploeg te hebben. Mijn Vo2Max was 86, maar ik zit nog niet aan mijn plafond. In april zal ik een maand op hoogte trainen in Asmara in functie van de Giro, mijn eerste grote ronde. Ik wil er op het sterkste van mijn kunnen zijn.”

2. Zoon van een timmerman

“Mijn vader is een timmerman. Als kind ging ik vaak mee naar zijn atelier, maar ik ben allesbehalve een handige harry. Explosieve spiervezels heb ik van nature wel. Als kind was ik onverslaanbaar tijdens sprintjes – zowel al lopend als fietsend. Die explosiviteit is de voorbije jaren niet afgenomen, ondanks ik voor mijn lengte van 1m84 zeer smal gebouwd ben.”

3. Fan van Rooney en Sagan

“De bekendste sporters van Eritrea zijn langeafstandslopers, maar atletiek is niet de sport nummer één in ons land. Mijn eerste sport was voetbal. Het was in 2009, tijdens de hoogdagen van Manchester United met Cristiano Ronaldo. Ik was vooral fan van Wayne Rooney. Mijn eerste idool moest al gauw plaats ruimen voor Peter Sagan. Toen ik dertien was, keek ik ook voor het eerst naar de Tour de France en was ik meteen verkocht. Wielrennen is ook de populairste sport in Eritrea. Elk weekend worden er in Asmara wedstrijden georganiseerd met duizenden toeschouwers langs de kant. Ik kreeg de koersmicrobe ook zelf te pakken. Bleek dat ik er ook nog goed in ben.”

4. Opgeleid in Zwitserland

“Mijn grote doorbraak was in februari 2018. Ik werd toen ik Afrikaans juniorenkampioen tijdrijden en op de weg. Na die prestaties nam de UCI mij op in een programma om jonge renners buiten Europa te helpen en te laten kennismaken met de Europese wielercultuur. Samen met een meisje uit Eritrea, een Rwandees en een Venezolaan verbleef ik in 2018 voor zes maanden in een appartementsblok in het Zwitserse Aigle. In 2019 verbleef ik er nog eens acht maanden.”

5. De scalp van Evenepoel

“In Europa raakte ik pas bekend toen ik in augustus 2018 bij de juniores Remco Evenepoel versloeg in de lastige wedstrijd Aubel-Thimister-Stavelot. Ik verbleef toen nog maar drie weken in Europa en kende geen enkele concurrent. Na een afvallingsrace bleven enkel Remco en ik over. Ik was de snelste in de sprint. Na de aankomst riep iedereen extatisch: You beat Remco, maar ik snapte de gekte niet. Een paar weken later wel: Remco was bij de junioren hors catégorie. Ik hoop snel nog eens met hem te koersen.”

6. Inwoner van San Marino

“Tijdens de periode van wedstrijden in Europa verblijf ik samen met nog twee andere profrenners uit Eritrea in San Marino. Vaak zit ik er niet, de voorbije maanden slechts tien dagen. Je kan er goed trainen, maar ik woon er vooral omdat je er amper belastingen moet betalen. In mijn eerste profjaar lag mijn Europese buitenverblijf in Frankrijk en moest ik veertig procent belastingen betalen, hoewel ik er slechts een paar dagen per maand verbleef. Nu in San Marino is dat slechts zes procent.”

7. Jonge vader op afstand

“Na Harelbeke keer ik terug naar Eritrea. In april vorig jaar ben ik vader geworden van een dochtertje Leila, maar ik heb haar al twee maanden niet meer gezien, behalve via videocalls, maar de internetkwaliteit in Eritrea is echt niet goed. We hebben er bewust voor gekozen op jonge leeftijd ouder te worden, al is het in Eritrea normaal om op je twintigste een eerste kind te krijgen. Voorlopig is het niet de bedoeling dat ze naar Europa verhuizen. Als ik een week aan één stuk buitenshuis zou zijn om te koersen, zou ze wegkwijnen.”

8. Nachtwandelaar in Polen

“Ik geraak steeds meer gewend aan de Europese manier van leven, alleen mijn oriëntatie laat nog te wensen over. Ik herinner mij de afterparty na de Ronde van Polen. Alle renners gingen na de wedstrijd naar dezelfde discotheek, die pas openging om één uur. Mijn vlucht naar huis was de dag nadien om zes uur. Ik wou dus eerst op mijn kamer blijven, maar de ploegmaats overtuigden mij. Ik dronk wat en danste, maar besloot om om drie uur te voet terug te keren naar het hotel op slechts enkele honderden meters wandelen. Ik geraakte de weg kwijt en ben uiteindelijk pas aangekomen op de luchthaven tijdens de last call voor mijn vlucht. Stressy day.”

9. Uithangbord van Breitling

“Ik hou ervan om in Europa te koersen. Iedereen is aardig voor mij. Ik ben nog nooit geconfronteerd geweest met racisme, niet door de collega-renners en ook niet van de supporters. Integendeel. Ik ben hier ook meer populair dan in Eritrea. Op mijn Instagram heb ik meer Europese dan Afrikaanse volgers. Ook de Europese sponsors tonen interesse in mij. Sinds een week word ik gesponsord door het horlogemerk Breitling. Ik draag voortaan in elke wedstrijd een rood exemplaar. Het is geregeld door mijn makelaar Alex Carera, die ook de manager is van Tadej Pogacar.”

10. Toekomstig veldrijder

“Bij onze ploeg heb ik een goeie band met de Belgen Loïc Vliegen en Quinten Hermans. Dankzij Quinten heb ik het veldrijden leren kennen. Ik denk dat het ook iets voor mij is. Ook op de weg durf ik mij smijten in technische afdalingen, zelfs als het regent. Ik wil het in de nabije toekomst zeker eens proberen, maar eerst de klassiekers. Vorig jaar proefde ik al van de Waalse Pijl, dit jaar wil ik ook de Italiaanse en Vlaamse klassiekers ontdekken. In eerste instantie rijd ik om ervaring op te doen. In de toekomst wil ik graag de eerste zwarte Afrikaanse renner zijn die een klassieker wint, maar eerst zal ik moeten proberen de Poggio overleven.”

