“Op zoek naar een opvolger”: Evenepoel wil Brusselse jeugd op de fiets krijgen via eigen R.EV Brussels Cycling Academy

Jongeren uit alle lagen van de bevolking op de fiets zetten en de grootste talenten een mooi groei- en opleidingskader bieden in het wielrennen. Dat is het doel van de R.EV Brussels Cycling Academy, ontsproten aan het brein van... jawel: R.EV zelf, Remco Evenepoel. Dé grote droom: een nieuwe, jonge Brusselse deelnemer (M/V) aan het WK 2030, waarvoor Brussel kandidaat is.

KIJK. Evenepoel over zijn eigen Academy

Het sociale engagementsgehalte van Evenepoel is groot, dat is bekend. De verkoopopbrengsten van zijn R.EV-kledinglijn gaan integraal naar het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola. In september vorig jaar trok hij met de veiling van zijn rode Vueltatrui de ‘Warmste Week’ op gang ten voordele van diverse kansarmoedeprojecten. Zijn (gesigneerde) regenboogshirt stelde hij dan weer ter beschikking van de CataWiki-liefdadigheidsveiling voor de van een ongeval revaliderende Amy Pieters. En recent nog ging een gehandtekend paar WK-sneakers onder de hamer voor het Australische Myamyn-project, dat het Annya State Forest in Victoria herstelt en beschermt tegen landontginning en het verdwijnen van bedreigde diersoorten en planten. Voorts is hij ook peter van ‘Tous à Bord’, de organisatie van Jean-François Lenvain ter promotie van sport voor allen (validen én mindervaliden).

Volledig scherm © BELGA

Gecoördineerd door Lenvain en zijn coaches en event- en managamentbureau Golazo en met ruggensteun van vader Patrick gaat hij nu nog een flinke stap verder. In thuishaven Schepdaal stelde de wereld- en kersverse Belgische kampioen, aansluitend op zijn R.EV Ride, zijn eigen R.EV Brussels Cycling Academy voor. Ook diverse andere partners als Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, AG, Soudal, Specialized en ook DPG Media verlenen hun medewerking aan het sociaal-sportieve project, waarmee Evenepoel in de eerste plaats kinderen en jongeren uit alle geledingen van de maatschappij aan het fietsen wil krijgen. “Ook zij die in moeilijkere omstandigheden leven en voor wie het niet evident is”, benadrukt hij. De buurt- en jeugdcentra van de Brusselse gemeenten krijgen daar een wervende rol in. Doel van de ‘Academy’ is uiteindelijk om de jongere generatie de kneepjes van het wielrennen bij te brengen en de sport zo bekender en toegankelijker te maken. “Dit in een uniek, professioneel en veilig kader, met opvoeders en materiaal van topkwaliteit.”

En er is meer. Voor wie écht talent blijkt te hebben creëert Evenepoel een opleidingskader om verder te kunnen doorgroeien. “Veel jongeren gaan geregeld koersen, maar slechts weinigen krijgen in Brussel de kans om dat te doen binnen een groep met leeftijdsgenoten”, vindt hij. “Dé ultieme ambitie en grote droom is om in 2030 een jonge Brusselse of Brusselaar geselecteerd te krijgen voor de nationale ploeg op het WK, waarvoor Brussel kandidaat is.” Evenepoel zelf zal op dat moment 30 zijn. En er ongetwijfeld nog wel bijrijden. De R.EV Brussels Cycling Academy richt zich in eerste instantie op Brusselse jeugd, maar wil in een tweede fase via de R.EV Cycling Academy On Tour via clinics overal te lande kinderen enthousiasmeren om (veilig) te fietsen en te koersen. Begin september gaat de ‘Academy’ echt van start met een feestelijke kick-off in Brussel, de eerste tour doorheen het land staat gepland voor de herfst.

* Meer info op www.revacademy.be