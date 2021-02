Op zoek naar de Flandrien in wereldkampioen Alaphilippe: “Hij houdt van Vlaanderen, Vlaanderen houdt van hem”

Koers zkt vrouw De laatste aflevering van Koers zkt. Vrouw, waarin drie dames blijven strijden om profcon­tact: “Een droom die uitkomt”

23 februari De laureate van Koers zkt. Vrouw is gekend: Jana Dobbelaere (24) reed als eerste over de finish in Ruddervoorde en mag proefdraaien bij het Star Casino Cycling Team. “Dit is een droom die uitkomt”, vertelde ze. De nummers twee en drie - respectievelijk Cato Cassiers (20) en Audrey Dekeersmaeker (21) - maken ook nog kans op dat felbegeerde profcontract.