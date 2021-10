Op welke kasseistrook gebeurt het in Parijs-Roubaix? De meest cruciale secteurs pavés op een rij gezet

Wielrennen30 kasseistroken goed voor 55 kilometer dokkeren over Noord-Franse wegen. Voor wie de stenen niet meer door Parijs-Roubaix heen ziet: de meest cruciale kasseistroken in de Hel van het Noorden.

Victor Campenaerts was nog geen werelduurrecordhouder. Tadej Pogacar reed nog rond als neoprof en Primoz Roglic had nog geen grote wielerronde gewonnen. Toen de laatste editie van Parijs-Roubaix werd verreden - het lijkt een halve eeuwigheid geleden -, zag de wereld er helemaal anders uit.

De kasseien zijn gelukkig min of meer hetzelfde gebleven. Het Bos van Wallers kent u wel nog, maar hoe heten die andere belangrijke secteurs pavés nu ook weer? Bij welke kilometerpalen moet u de warmte van de zetel inruilen voor het puntje van uw stoel?

Met het voorspelde natte weer kan het in principe overal gebeuren, maar uit de 30 kasseistroken selecteerden wij (veelal historisch gezien) de meest cruciale. Positioneren wordt overal belangrijk, maar bij de volgende secteurs pavés wordt alles allemaal nog iets belangrijker. We nemen u mee van Troisvilles tot in Hem.

VIDEO: Wout van Aert tijdens zijn verkenning van Parijs-Roubaix

DE EERSTE KASSEIEN

Secteur 30: Troisvilles naar Inchy (nog 161 kilometer te gaan)

Het kasseifestival begint op 161 kilometer van de velodroom in Roubaix. In Troisvilles zal een eerste stormloop op het porfier plaatsvinden. Wellicht is de vroege vlucht dan al weg en worden de eerste 2,2 kilometer over de kasseien nog aftasten. Is er nog geen groep weg, dan zal het hier ongetwijfeld al hard gaan.

Secteur 28: Quiévy naar Saint-Python (nog 150 kilometer te gaan)

De eerste viersterrenstrook in de Hel van het Noorden. Op iets meer dan 150 kilometer van het einde wordt het na twee ‘opwarmers’ een eerste keer menens met de langste kasseistrook van de dag. Quiévy-Saint-Python is goed voor 3,7 kilometer dokkeren over de kasseien. Waarom dit geen vijfsterrenstrook is? De stenen liggen er beter dan in pakweg het Bos van Wallers of Carrefour de l’Arbre.

Volledig scherm Mathieu van der Poel en Tim Merlier tijdens de verkenning van Parijs-Roubaix. © BELGA

HET DRIELUIK VAN WALLERS

Secteur 20: Haveluy-Wallers (nog 100 kilometer te gaan)

Het volgende ijkpunt komt 50 kilometer verder. Op iets meer dan 100 kilometer van de aankomst komt het peloton voor een cruciaal drieluik te staan. De viersterrenstrook van Haveluy naar Wallers is de laatste kasseipassage voor het befaamde Bos van Arenberg. De voorbije jaren ging het vanaf Haveluy al bijzonder hard, waardoor het voor sommigen dan al moeilijk was om vooraan terug te keren. Wie zich er laat verdrukken, kan het in het Bos vergeten.

Secteur 18: Trouée d’Arenberg - Bos van Wallers (nog 95 kilometer te gaan) *****

2,3 kilometer dokkeren over stenen die bijzonder ver uiteen liggen. Hier brak Johan Museeuw zijn knie en kreeg Wout van Aert in 2019 met flink wat pech af te rekenen. Samen met Carrefour de l’Arbre en Mons-en-Pévèle is dit de vijf sterren-kasseistrook waar het in Parijs-Roubaix allemaal om te doen is. Niet zelden zien we hier al wie in de finale zal meedoen om de zege. De kasseien in het Bos van Wallers waren tot begin deze week nog overwoekerd door onkruid. Ondertussen is alles wedstrijdklaar gemaakt door les Amis de Paris Roubaix.

Secteur 19: Wallers-Hélésmes (nog 88 kilometer te gaan)

Befaamd om de beroemde Pont Gibus, vernoemd naar tweevoudig winnaar Gilbert Duclos-Lassalle. De Fransman won Parijs-Roubaix twee jaar naeen in 1992 en 1993. Wie de boot heeft gemist in het Bos van Wallers begint hier meestal aan een inhaaljacht. Lukt het bij het uitdraaien van deze strook niet om dichter te komen, dan is het kalf doorgaans verdronken, ook al is het dan nog 87 kilometer naar Roubaix.

Volledig scherm Het Bos van Wallers-Arenberg. © AFP

PEVELENBERG

Secteur 12: Auchy-lez-Orchies - Bersée (nog 55 kilometer te gaan)

Doorgaans is Mons-en-Pévèle die enkele kilometers verderop ligt belangrijker, maar de viersterrenstrook tussen Orchies en Bersée is een gevaarlijke aanloop. Het was hier dat Tom Boonen in 2012 zijn raid van iets meer dan 50 kilometer inzette op weg naar zijn vierde kassei. Niki Terpstra kon nog even mee, maar werd in Bersée uiteindelijk gelost. Het is de eerste kasseistrook die de renners tegenkomen eens de kaap van de 200 kilometer is gerond. En dan is alles altijd anders.

Secteur 11: Mons-en-Pévèle (nog 48 kilometer te gaan) *****

In de Frans-Vlaamse volksmond Pevelenberg. De kasseien van Mons-en-Pévèle vormen na het Bos van Wallers de tweede vijfsterrenstrook van de dag. Wie héél erg sterk is, voert hier een nieuwe schifting door of vertrekt zelfs alleen. De kasseien liggen er rotslecht bij en door de opgehoogde weg rijden de renners ook in de wind. Niet onbelangrijk.

Volledig scherm Tom Boonen gooit Niki Terpstra los op de kasseien tussen Orchies en Bersée. © Photo News

FINALE

Secteur 4: Carrefour de l’Arbre (nog 18 kilometer) *****

Ervoor liggen met Camphin-en-Pévèle en Cysoing nog twee venijnige stroken, maar dit is waar het allemaal om draait. Op Carrefour de l’Arbre worden de winnaars van de verliezers gescheiden. Wat de Muur van Geraardsbergen vroeger en het duo Oude Kwarement-Paterberg nu is voor de Ronde van Vlaanderen, dat is Carrefour de l’Arbre voor Parijs Roubaix. Boonen hield er Pozzato af in een beklijvend duel. Twee jaar geleden voerden Politt en Gilbert er de forcing om meteen erna op secteur 3 naar Gruson definitief voor afscheiding te zorgen. Wie doorduwt op de Carrefour, kan de doodsteek helemaal geven in Gruson.

Secteur 2: Willems -Hem (nog 8 kilometer)

De laatste strook van betekenis, want de Espace Charles Crupelandt op een halve kilometer van de piste in Roubaix kunnen we bezwaarlijk een kasseistrook noemen. Doorgaans is het pleit hier al beslecht, al profiteerde Niki Terpstra aan het eind van de kasseien in Hem om in 2014 weg te rijden uit een select kopgroepje. En er was uiteraard de lekke band van Johan Museeuw in 2004, die toen op weg was naar de kopgroep met latere winnaar Magnus Backstedt. Geen vierde kassei in zijn laatste Helleklassieker.

Volledig scherm Johan Museeuw tijdens zijn laatste Parijs-Roubaix in 2004. © AFP

De 30 secteurs pavés met hun sterren:

30 : Troisvilles naar Inchy (km 96,3 - 2,2 km) ***

29 : Viesly naar Quiévy (km 102,8 - 1,8 km) ***

28 : Quiévy naar Saint-Python (km 105,4 - 3,7 km) ****

27 : Saint-Python (km 110,1 - 1,5 km) **

26 : Haussy naar Saint-Martin-sur-Écaillon (km 116,6 - 0,8 km) **

25 : Saint-Martin-sur-Ecaillon naar Vertain (km 120,9 - 2,3 km) ***

24 : Capelle naar Ruesnes (km 127,3 - 1,7 km) ***

23 : Artres naar Quérénaing (km 136,3 - 1,3 km) **

22 : Quérénaing naar Maing (km 138,1 - 2,5 km) ***

21 : Maing naar Monchaux-sur-Ecaillon (km 141,2 - 1,6 km) ***

20 : Haveluy naar Wallers (km 154,2 - 2,5 km) ****

19 : Trouée d’Arenberg (km 162,4 - 2,3 km) *****

18 : Wallers naar Hélesmes (km 168,4 - 1,6 km) ***

17 : Hornaing naar Wandignies (km 175,2 - 3,7 km) ****

16 : Warlaing naar Brillon (km 182,7 - 2,4 km) ***

Volledig scherm Roubaix. © BELGA

15 : Tilloy naar Sars-et-Rosières (km 186,2 - 2,4 km) ****

14 : Beuvry-la-Forêt naar Orchies (km 192,5 - 1,4 km) ***

13 : Orchies (km 197,5 - 1,7 km) ***

12 : Auchy-lez-Orchies naar Bersée (km 203,6 - 2,7 km) ****

11 : Mons-en-Pévèle (km 209,1 - 3 km) *****

10 : Mérignies naar Avelin (km 215,1 - 0,7 km) **

9 : Pont-Thibault naar Ennevelin (km 218,5 - 1,4 km) ***

8 : Templeuve - L’Epinette (km 223,9 - 0,2 km) *

8 : Templeuve - Moulin-de-Vertain (km 224,4 - 0,5 km) **

7 : Cysoing naar Bourghelles (km 230,8 - 1,3 km) ***

6 : Bourghelles naar Wannehain (km 233,3 - 1,1 km) ***

5 : Camphin-en-Pévèle (km 237,8 - 1,8 km) ****

4 : Carrefour de l’Arbre (km 240,5 - 2,1 km) *****

3 : Gruson (km 242,8 - 1,1 km) **

2 : Willems naar Hem (km 249,5 - 1,4 km) ***

1: Roubaix- Espace Charles Crupelandt (km 256,3 - 0,3 km) *

Volledig scherm © Photo News

