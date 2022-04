Op papier de snelsten vooraan, maar duo Philipsen-Merlier kon niet beter: “Tim en ik hadden allebei de benen niet meer”

WielrennenJasper Philipsen mee, Tim Merlier mee. De twee van Alpecin-Fenix waren op papier de rapsten in de kopgroep, maar het duo kwam niet verder dan een achtste en negende plaats in de Scheldeprijs . “We hadden allebei de benen niet meer.”

Op voorhand was beslist dat Jasper Philipsen de aangewezen man zou worden voor een sprint, Tim Merlier zou moeten werken. De rolverdeling was in tegenstelling tot Gent-Wevelgem dus duidelijk bij Alpecin-Fenix en toch lukte het weer niet om samen de zege binnen te halen. Liep er iets fout of was het van niet beter kunnen? Het bleek het laatste.

“Er is de hele dag vol gekoerst”, vertelde Jasper Philipsen voor de VTM-micro in Schoten. “De waaiers kwamen snel tot stand. Ik denk niet dat ik ooit al 200 kilometer van start tot finish volle gas heb gereden. Dat was vandaag wel het geval. Sprinten zat er op het einde niet meer in. Mijn benen waren helemaal kapot”

“We zaten met twee vooraan en we moesten proberen om altijd één iemand te laten reageren bij aanvallen vooraan. Kristoff was veruit de sterkste. Ik had aan het einde de benen niet meer en Tim ook niet, denk ik. Dit was echt een zware koers.”

Tim Merlier reageerde niet voor de tv-camera’s na de Scheldeprijs. De Belgische kampioen van 2019 in Gent maakte aan de finish rechtsomkeer om naar de ploegbus te trekken, maar reed daarbij een sprintend groepje tegemoet. Merlier reageerde gelukkig snel door over de afsluiting te springen.

