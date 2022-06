Op naar de dubbel? Lotte Kopecky is ook dé favoriete op de weg: “Het is aan de concurrentie om mijn benen zo kapot mogelijk te maken”

BK wielrennenWie klopt Lotte Kopecky? Het is de vraag van één miljoen zondag. Ze verpulverde afgelopen donderdag al de tegenstand in de tijdrit en gaat onomwonden voor de dubbel, opnieuw.

Een prachtvoorjaar lang al showde ze ‘m met verve, die tricolore. En dus wil Lotte Kopecky maar al te graag een vervolg breien aan die nationale titel. Alleen: Kopecky is de enige renster van SD Worx aan de start in Middelkerke. Eén tegen allen. “Ik heb dat gevoel ook, ja”, lacht Kopecky. “Ik zal de juiste beslissingen moeten maken. Ik kan niet op àlles springen. Maar tegelijk mag ik een groep van 15, zoals op het BK in Gent, ook niet laten wegrijden, want dan is de koers al verloren. Kort op de bal spelen zonder mijn krachten te verspelen, da’s de strategie. Het is aan de concurrentie om mijn benen zo kapot mogelijk te maken. En ik denk ook wel dat ze dat zullen proberen.”

Quote Als iedereen enkel naar mij gaat kijken om een gat dicht te rijden, dan kunnen ze het volgens mij ook zelf vergeten, dus ja... Lotte Kopecky

Shari Bossuyt (Canyon//SRAM Racing) toonde in de Women’s Tour dat ze over een stel bijzonder snelle benen beschikt. En ook Julie Van de Velde (Plantur-Pura) kan hard gaan. Bossuyt heeft net als Kopecky geen ploeggenotes bij, Van de Velde wél. “Het sterkste blok in ploeg is Plantur-Pura”, zegt de 26-jarige Kopecky. “Dat wordt opletten. In de afgelopen wedstrijden waren ze telkens heel aanvallend. Als het nodig is, moeten we met die enkelingen de handen in elkaar slaan. Als iedereen enkel naar mij gaat kijken om een gat dicht te rijden, dan kunnen ze het volgens mij ook zelf vergeten, dus ja...”

Als het van Kopecky afhangt, start ze straks, over exact een maand, in de driekleur in de Tour de France Femmes. “Ik ben rit twee, drie en vier al gaan verkennen en ik schrok ervan hoe lastig het daar wordt. Eerst komt de Giro nog, het wordt de perfecte voorbereiding om op topniveau aan de start te staan.”

