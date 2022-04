Op kasseienverkenning met Tourwinnaar Tadej Pogacar: “Ooit start ik zeker in Parijs-Roubaix”

Wielrennen Egan Bernal praat voor het eerst sinds zijn zware val eind januari: “Dit doet je nadenken over het leven”

Hij fietst weer. Noem dat gerust een mirakel, na zijn doodsmak nu bijna tien weken geleden. Een comeback in het peloton, is waar Egan Bernal (25) van droomt. Maar hij is wel veranderd als mens, zegt hij. “Als je aan een beademingsmachine ligt, ga je echt wel anders tegen de dingen aankijken.”

3 april