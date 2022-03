“Op het einde full gas” - Wout van Aert slaat dubbelslag: tijdritzege én gele trui, Jumbo-Visma bezet opnieuw volledig podium

Parijs-NiceNa drie podiumplaatsen is het eindelijk raak voor Wout van Aert in Parijs-Nice. Onze landgenoot trok na een bloedstollende tijdrit van 13,4 kilometer aan het langste eind. Primoz Roglic strandde op 2 seconden, Rohan Dennis op 6 tellen. Daarmee bezet Jumbo-Visma opnieuw het volledige podium. Wout van Aert neemt de gele leiderstrui over van ploegmaat Laporte.

Eindelijk is daar de eerste ritoverwinning voor Wout van Aert is deze Parijs-Nice. Na drie keer net niet, was het deze keer net wel. Aan de streep had onze landgenoot nog twee seconden voorsprong op zijn ploegmaat en olympisch tijdritkampioen Primoz Roglic.

Het was Van Aerts ploegmaat Rohan Dennis die al snel de eerste richttijd neerzette. Andere tijdritspecialisten zoals de Europese kampioen Stefan Küng en Stefan Bissegger beten hun tanden stuk op de tijd van de Australische tijdritkampioen. Simon Yates leek Dennis van de troon te stoten. Bij het tussenpunt was hij vier seconden sneller dan Dennis, maar aan de finish worden de prijzen uitgedeeld en daar bedroeg de achterstand van Yates op Dennis 5 seconden.

De Australiër kon alleen nog verslagen worden door zijn ploegmaten Roglic en Van Aert. De Sloveen reed een uitstekend tweede deel, mede dankzij de slothelling, en nam de leiderspositie over van Dennis.

Het was dan enkel nog wachten op de finish van Wout van Aert. Onze landgenoot was tweede bij het tussenpunt op twee seconden van Yates. Die achterstand boog Van Aert helemaal om en aan de finish hield hij nog twee seconden over op Roglic en zes op Dennis. Net als zondag 1,2 en 3 voor Jumbo-Visma. Wat een weelde. Van Aert start morgen in de gele leiderstrui.

Volledig scherm © Photo News

“Ik wist dat ik nog wat energie moest overhouden voor de pittige slothelling. Daarom heb ik het in de afdalingen wat rustiger aan gedaan. Zo kon ik op het einde ‘full gas’ gaan. Hoe lang ik de gele trui wil houden? Tot dat Primoz (Roglic red.) hem overneemt", klonk het bij Van Aert na afloop.

Wout van Aert kwam ook even terug op de richttijd die zijn ploegmaat Rohan Dennis neerzette. “Met het team hadden we 17 minuten vooropgesteld. Toen we zagen dat Dennis de tijdrit afwerkte in 16'25" was het toch even schrikken en vroegen we ons af die tijd nog geklopt kon worden.”

Volledig scherm Van Aert start morgen in de gele leiderstrui. © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 5.000 euro en talloze prijzen.



Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.