Op bezoek op de boerderij van nieuwe sprintsensatie Arnaud De Lie: “Vroeger hielp ik m’n vader met alles, nu ben ik enkel nog de melker”

“Ik ben beginnen fietsen dankzij mijn vader, hij begon op zijn dertigste toen hij moest revalideren na een gebroken knie. Ik deed hetzelfde en zo ging de bal aan het rollen”, vertelt De Lie ons. De bonkige Waal keek in zijn jeugdjaren op naar... Philippe Gilbert. “En nu is hij mijn ploegmaat. De eerste kennismaking was toch wat moeilijk. Het blijft Philippe Gilbert, een legende van het wielrennen.”

De Lie schiet bij Lotto Soudal vooral goed op met Victor Campenaerts. “Ja, hij ontfermt zich echt over mij. Ik blijf in het voorjaar bij hem logeren in Gavere. Hij stelde het zelf voor. Ik kijk enorm naar hem op, want ook hij is een kampioen. Het is ook goed om samen met hem de Vlaamse Ardennen te verkennen. Parcourskennis in het hart van Vlaanderen is belangrijk en als ik bij Victor ben doen we alles samen”, aldus De Lie. “Als hij gaat douchen, dan doe ik dat ook. Grapje.”