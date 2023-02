“Ook zonder brulaap en bowlingbal wordt het een strijd op leven en dood”: het Omloop-peloton over de aanloop naar de Molenberg

Sport KIJK. “Risico dat verhaal voor wieler­teams en veldrit­teams eindigt”: sporteco­noom schetst gevolgen van verbod op gokreclame

Het verbod op de gokreclame in de sport zal niet leiden tot drastische problemen bij de voetbalclubs, zegt sporteconoom Wim Lagae, omdat clubs daar slechts een (klein) deel van hun inkomsten uit halen. “Deze wetgeving zal niet leiden tot een faling van clubs uit het voetbal.” Maar bij wielerteams en veldritteams zit het anders. Lagae: “Want zij zijn bijna volledig afhankelijk van sponsoring. Er zijn zelfs wielerteams die in hun naam een gokbedrijf hebben en daar tot wel 40 procent van afhankelijk zijn. Indien zij er niet in slagen de naamsponsor te vervangen tegen 2025 of tegen 2028, dan is er een risico dat het verhaal voor hen eindigt.”