Ook Van Aert onderweg naar Australië: Belgische WK-kopman werkte voor vlucht trainingsrit in Canada af met Stuyven, Van Hooydonck en Dewulf

Wielrennen Dure business-vliegtic­kets richting Australië voor Van Aert en co na communica­tie­fout­je bij wielerbond

Een kleine opschudding in het Belgische kamp net voor de afreis naar Australië voor het WK in Wollongong. De renners die business-class willen vliegen moeten nu 8.000 euro ophoesten na een communicatiefoutje over economy plus class versus business class in juni.

9 september