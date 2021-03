Ook UCI wil geen knuffelende renners meer

Omloop Ballerini dolgeluk­kig na zege in Omloop: “Een droom die uitkomt”

27 februari De kop is eraf voor Deceuninck-Quick.Step in de klassiekers. Davide Ballerini schoot weer raak voor de ploeg van Patrick Lefevere in de Omloop. Voor de Italiaan is het al zijn derde zege van het seizoen, maar wel met voorsprong de belangrijkste. “Hier droomde ik van als kind.”