Ook titelverdediger Jasper Stuyven zegt ziek af voor Milaan-Sanremo: “Toch starten om al gelost te worden op de Cipressa, heeft geen zin”

Milaan-SanremoOpnieuw een grote naam die ziek moet afzeggen voor Milaan-Sanremo . Titelverdediger Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) heeft sinds dinsdag last van een buikgriepje en is onvoldoende fit om zaterdag te koersen. “Dit is de enige juiste beslissing, maar wel een pijnlijke. Ik keek er erg naar uit om zaterdagochtend met rugnummer 1 te starten.”

Lees hier alles over Milaan-Sanremo. Volg de koers zaterdag LIVE vanaf 13.35u op VTM!

Jasper Stuyven belandde begin deze week van de hemel in de hel. “Ik was erg tevreden over mijn Parijs-Nice. Ik reed misschien wel de beste tijdrit uit mijn profcarrière en eindigde 21ste in de lastige slotrit. Nog belangrijker, hij was ontsnapt aan de bronchitis-golf die Parijs-Nice teisterde. “Ik voelde mij perfect gezond en in topvorm. Ik was klaar voor een nieuwe hoofdrol in Milaan-Sanremo.”

Stuyven won vorig jaar Milaan-Sanremo en had opnieuw toegewerkt naar het eerste monument van het seizoen. Dinsdag zou hij nog eens de finale verkennen. Hij is echter nooit in Sanremo geraakt. “In de nacht van maandag op dinsdag werd ik plots ziek: overgeven, maagpijn... Ik heb een hele dag in bed gelegen. Eerst dacht ik nog dat ik iets slecht had gegeten op zondagavond na Parijs-Nice, maar toen het woensdag niet fel verbeterde en ik nog steeds misselijk was, wist ik dat er meer aan de hand was. Een buikgriepje.”

Volledig scherm © Photo News

Na overleg met zijn trainer zat Stuyven dinsdag niet op de fiets. Rust en uitzieken was even belangrijker dan de trainingsprikkel. In een ideale wereld stond er woensdag een training van zeven uur gepland, maar ook die werd geannuleerd. “Ik heb in de namiddag even op de fiets gezeten, maar meer dan losrijden kon je dat niet noemen.”

Hopen op Harelbeke

Stuyven gaf zichzelf uitstel tot vandaag. Een echte test moest uitwijzen of hij fit genoeg was om te koersen. Het antwoord is helaas negatief. “Toen ik donderdag op de fiets zat, voelde ik mij niet klaar om te koersen. Ik heb nog lang getwijfeld om toch te starten in de hoop dat mijn benen nog wonderbaarlijk zouden verbeteren, maar om dan op de Cipressa gelost te worden omdat je niet honderd procent fit bent, dat heeft ook geen zin. Met deze benen en in deze toestand, zou ik nooit meedoen om te winnen. Starten is geen optie, ook al doet het enorm veel pijn. Ik keek er zó naar uit om het rugnummer 1 op mijn truitje te spelden.”

Volledig scherm © BELGA

Stuyven nam de beslissing met pijn in het hart, maar met een hoger doel in het achterhoofd. “Op dit moment smaakt de pil zeer bitter, maar ik hoop dat ik binnen een paar weken kan zeggen dat dit de enige juiste keuze was. Er volgen immers nog mooie kansen dit voorjaar, waar ik dan wel met een honderd procent fit gevoel aan de start wil staan. Vrijdag neem ik nog een rustdag in de hoop om zaterdag en zondag twee goeie trainingen af te werken met het oog op Harelbele en Gent-Wevelgem van volgende week. Ik hoop dat de opgelopen conditionele achterstand zo klein mogelijk blijft.”

Pedersen is de vervanger

Door de afwezigheid van Stuyven is ook Trek-Segafredo in Milaan-Sanremo onthoofd. Stuyven was de enige kopman van de Amerikaans-Italiaanse ploeg, omdat die andere man-in-vorm Mads Pedersen enkel wou focussen op de Vlaamse klassiekers. Bij Trek-Segafredo hebben ze echter beslist dat Pedersen de vervanger van Stuyven moet worden. De Deen won vorige week nog een rit in Parijs-Nice, hij versloeg toen Wout van Aert in een sprint bergop.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 5.000 euro en talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: