Ook sportwereld vraagt om maatregelen te herbekijken: “Anders mogelijk ook naar Raad van State”

Gisteren schorste de Raad van State de sluiting van de cultuursector, omdat de maatregel ‘disproportioneel’ is en ‘niet steunt op adequate motieven’. Bij Radio 1 vraagt Tom Van Damme, voorzitter van de wielerbond, aan de Belgische regering om ook de maatregelen rond het veldrijden te herbekijken. Anders stapt het mogelijk eveneens naar de Raad van State. In de cross zijn momenteel geen toeschouwers welkom.

“We hebben met interesse gezien wat er beslist werd rond de cultuursector”, zegt Van Damme. “We gaan dat toch bekijken. We denken dat we enkele argumenten (het parcours dat zich uitstrekt over enkele kilometers en er kan voldoende afstand gegarandeerd worden tussen de fans, red.) op tafel hebben liggen die kunnen maken dat de maatregelen versoepelen. Onze juristen bekijken of we naar de Raad van State stappen als dat nodig is.”

Volledig scherm Tom Van Damme. © BELGA

Dat is echter niet de eerste optie. Van Damme hoopt dat er vandaag ingegrepen wordt op het digitale overlegcomité waar de regels rond de cultuursector worden bekrachtigd. “We vragen dat de maatregelen in het veld herbekeken worden en er wordt nagegaan wat kan teruggedraaid worden. Dat wordt best besproken op het overlegcomité alvorens alle sectoren elk apart naar de Raad van State stappen.”

Volgens Van Damme moet een capaciteit van 5.000 toeschouwers mogelijk zijn. “Anders kunnen de organisatoren niet overleven.”

Voetbal Vlaanderen hekelt “contradictorische coronamaatregelen”

Ook Voetbal Vlaanderen klaagt inmiddels de “contradictorische coronamaatregelen” van het Overlegcomité aan. De Vlaamse tak van de voetbalbond is “blij dat er een oplossing werd gevonden voor alle artiesten, organisatoren, gezelschappen, theaters en bioscopen”, maar stelt dat ook de maatregelen in het voetbal ‘disproportioneel’ zijn.

“Het is bijzonder vreemd dat je met 200 personen in de bioscoop naar een film kan gaan kijken, maar dat je niet met 200 toeschouwers langs een voetbalplein met een omtrek van enkele honderden meters in de buitenlucht mag staan”, zegt Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen. “Alle logica is zoek”.

Minister van Sport, Ben Weyts (N-VA), klaagde dezelfde anomalie deze nacht reeds aan. Voetbal Vlaanderen zal bekijken welke stappen er kunnen genomen worden richting het aanvechten van deze regels bij de Raad van State. “We hopen dat het niet zo ver moet komen en dat het gezond verstand het haalt in dit debat”, besluit Nand De Klerck, woordvoerder van Voetbal Vlaanderen.

Volledig scherm Een leeg Kiel voor de match tussen Beerschot en Anderlecht. © BELGA

Ook basketbal Vlaanderen zet druk: “Pleiten voor tweederde capaciteit indoor”

En ook in de basketbalwereld wordt druk gezet. Koen Umans, secretaris-generaal van Basketbal Vlaanderen en voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie, zou de activiteiten naar fans graag heropend zien: “Het lobbywerk is aan de gang. We vragen om de levensvatbaarheid van het basketbal op hoog niveau in overweging te nemen. Het openen van indoorzalen voor 200 personen is geen oplossing die inkomsten genereert. We pleiten we voor een terugkeer naar de normen die opgesteld zijn in het begin van de crisis om ongeveer twee derde van de capaciteit weer inzetbaar te maken.”

De profbasketbalclubs wachten nu in spanning de beslissing van het Overlegcomité af. Bij de vorige beslissing om toeschouwers opnieuw te weren mochten de clubs uit de hoogste klasse zelf bepalen of ze hun thuismatchen organiseren of uitstellen - al is dat in tijd beperkt gezien de nieuwe format van de BeNe Liga.