Ook renners dragen beha’s: kennismaking met de nieuwste trend, al doet Jumbo-Visma er niet aan mee

“Misschien wel dé sleutelrit”: wat moet u weten over de tijdrit? En wie is de favoriet voor Michel Wuyts?

Amper één tijdrit telt deze Tour. Maar ‘t is er wel eentje die kan tellen. “Er moéten grotere verschillen komen”, schat onze analist Michel Wuyts in. Waarom? Welk parcours krijgen de renners voorgeschoteld? En wie is volgens Wuyts in het voordeel, Jonas Vingegaard of Tadej Pogacar? Ontdek het hieronder.