Ook oud-winnaar Peter Sagan verkent finale Ronde van Vlaanderen: “Hij wil zich laten zien”

WielrennenEen dag vroeger dan verwacht arriveerde Peter Sagan in ons land, en de Slovaak maakte van de gelegenheid gebruik om het parcours van de Ronde te verkennen. De kopman van BORA - hansgrohe reed de laatste 100 kilometer, en trainde nadien nog 60 kilometer bij richting hotel. “Hij wil nog eens over de kasseien dokkeren.”

Nadat er in de aanloop naar de E3 Harelbeke een positieve covidtest was bij Bora - hansgrohe (Thomas Walls), werden 17 ploegleden in quarantaine gezet. Sagan, die de Ronde van Catalonië reed (en er een rit won) keerde rechtstreeks terug naar z’n huis in Monaco, ver weg van de zeven renners en tien personeelsleden in afzondering. Een veel te strenge én willekeurige maatregel, vonden ze dat laatste bij BORA - hansgrohe. Nadat de ploeg klacht indiende werd de quarantainelijst echter herzien. Ondermeer Nils Politt werd van de lijst gehaald, hij kon eerder deze week meerijden in Dwars door Vlaanderen.

Omdat het voor Sagan weer ‘veilig’ was om zich bij de rest van zijn ploeg te voegen, arriveerde hij gisteren al in ons land en verkende hij meteen het parcours van de Ronde. “Hij reed de finale van de Ronde, met daarin alle belangrijke beklimmingen vanaf de Kwaremont”, vertelt Jean-Pierre Heynderickx, ploegleider bij BORA - hansgrohe. “Het is natuurlijk afwachten hoe hij zich zondag gaat voelen, zijn schema is niet te vergelijken met de voorbije jaren. Maar Sagan kijkt uit naar de Ronde, hij wil nog eens over de kasseien dokkeren, en ik denk dat hij zich wil laten zien.”

Hoe het met de vorm van de Slovaakse ex-wereldkampioen gesteld is, valt af te wachten, maar “we schatten hem redelijk hoog in. Zijn Milaan - Sanremo was goed, hij heeft ervaring en voldoende kilometers in de benen”, besluit Heynderickx.

