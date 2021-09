Ook met nieuw contractvoorstel blijft het water diep tussen Lefevere en Cavendish: “Nu begint hij tegen mij over zijn imago”

Wielrennen Papa Sven apetrots op Thibau Nys na gouden plak op EK voor beloften: “Dit biedt heel veel perspec­tief”

11 september De ontlading was groot in Italië, het ongeloof evenzeer. Thibau Nys verraste en pakte goud op het EK wielrennen voor beloften. Ook op het thuisfront vierden ze feest. Vader Sven, aanwezig op de Ethias Cross in Lokeren, moest zichzelf even in de arm knijpen, zegt hij zelf. “