Ook in 2021 geen mensenzee op Oude Kwaremont: “We kunnen dit nog één keer doen”

Wielrennen Gilbert over Evenepoel: “Begrijp dat mensen zich ergeren aan z’n communica­tie, maar het is een plezier hem te zien koersen”

24 november Philippe Gilbert heeft in een interview met L’Avenir teruggeblikt op een woelig 2020, een seizoen “om te vergeten”. De renner van Lotto Soudal had het onder meer over de valpartij van ex-ploegmaat Remco Evenepoel in de Ronde van Lombardije en diens communicatie op sociale media. “Hij heeft graag dat de mensen over hem praten.”