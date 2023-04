Ook Fabio Jakobsen kan tij voor Soudal-Quick.Step niet keren in Scheldeprijs: “Niet gediend door het geluk”

Even heerste er verwarring aan de teambus in een zijstraat van de Churchilllaan. 35ste. Ver uit de buurt dus van Philipsen, Welsford en co. Huh? Het zag er wat onnozel uit. Fabio Jakobsen, Europees kampioen en op papier één van de snelsten van dit pak, compleet weggesprint op zíjn afspraak van deze klassieke lente? “Zevenhonderd meter vóór de finish zat hij nochtans nog goed”, vond ploegleider Wilfried Peeters, even voor de debriefing. “Op dat punt misschien iets te ver, zou je kunnen zeggen, maar zeker niet in compleet verloren stelling. Cavendish reed in zijn buurt. Die rijdt een mooie sprint en wordt uiteindelijk nog derde. Dus...”

Vijf verhelderende minuten later: ‘ping’, appje op onze smartphone. Wilfried Peeters. “Zijn ketting ging eraf. Dát was dus de reden.” Werkpaard Tim Declercq, alweer zijn eigen beukende zelf in de slotfase, bevestigde. “Plots was het voorbij. Doodjammer. Want we zijn er als ploeg volledig voor gegaan. In het peloton zal het een makkelijke dag zijn geweest, maar wij hebben toch serieus moeten rijden achter die vluchters. Maar kijk: we werden niet gediend door het geluk. Fabio’s rol was zeker niet uitgespeeld. Ik denk dat hij nog een goeie kans maakte.”

Nooit beter

Daar had Declercq zo zijn argumenten voor. “Jakobsen is en blijft nog steeds één van de sterkste sprinters ter wereld. Die op dit moment, puur conditioneel, volgens mij nooit beter was. Dan heb ik het vooral over de aërobe component van die conditie (gericht op uithoudingsvermogen, red.).” Vraag is dan waarom zich dat tot dusver nog niet vertaalde in een resem topresultaten. Jakobsen blijft voorlopig hangen op twee zeges, een ritje in de Ronde van San Juan en een etappe in Tirreno-Adriatico. Eén derde slechts van het aantal vorig jaar, op hetzelfde tijdstip. Declercq: “Feit is dat hij zijn sprint dit seizoen nog niet vaak heeft kunnen tonen.”

Wat vooral op het netvlies blijft kleven, zijn de gemiste beslissende vlucht in de Classic Brugge-De Panne (vijfde) en de ‘chasse patate’ tussen achtervolgende groep en kopgroep in Gent-Wevelgem. Toch zou het onfair zijn om het voorlopig zoutloze Vlaamse voorjaar van zijn team af te schuiven op de man die vorig jaar nog een kleine reddingsboei greep in Kuurne-Brussel-Kuurne en voor wie het na de zware crash in de Ronde van Polen 2020 hoe dan ook een half mirakel is dat hij als volwaardige prof opnieuw in het zadel zit en aan winnen toekomt op het allerhoogste niveau.

Mentaal ijzersterk

Maar nu even niet. En dat frustreert Jakobsen. Na afloop was hij té ontgoocheld om te reageren in Schoten. “Begrijpelijk”, vond Declercq. “Opnieuw slaat het tegen voor hem. Da’s niet fijn.” Even werd het dus wat stiller op de bus. “Hij vertelt dan wel wat er is gebeurd, maar blijft voor de rest een beetje in zichzelf gekeerd. Toch kennen we hem als iemand die mentaal ijzersterk is en zich hier goed kan overzetten. Hij zal de knop wel weer omdraaien, vooruitkijken en doorgaan. En zo moet het ook. Hij mag dit zeker niet in zijn hoofd beginnen steken. Want wij blijven 100% in hem geloven.”

De nul staat er bijgevolg nog steeds voor Soudal-Quick.Step in dit Vlaams-klassieke voorjaar. En dat terwijl de ploeg samen met Jumbo-Visma met twintig streepjes de internationale zegestand aanvoert. Drie meer dan UAE Emirates op drie. Zeven meer dan EF Education-EasyPost op vier. De rest komt niet eens aan de helft. Raar,... Laat ze nu toch eens allemaal branden in de ‘Hel’, zondag.

