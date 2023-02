Ook dat hield Mathieu van der Poel niet tegen: Nederlander botst zonder gevolgen met fotograaf

Naar alle waarschijnlijkheid is het gisteren tijdens de cross aan uw aandacht ontsnapt, maar op foto’s is te zien hoe Van der Poel op een bepaald moment in aanraking komt met een fotograaf. In welke fase van de wedstrijd de feiten zich afspeelden, is niet duidelijk. De fotograaf in kwestie leunde - misschien iets te nadrukkelijk - over de afsluiting om zich zo in de best mogelijke positie te manoeuvreren voor het beste kiekje van beide tenoren. Al raakte hij daarbij met zijn elleboog de schouder van de uiteindelijke wereldkampioen. Deren deed het de Nederlander alvast niet. Hij sprintte voor Wout van Aert naar zijn vijfde wereldtitel.