Ook Bernal treurt om tragisch overlijden Julián Esteban Gómez, de jongen die huilde na zijn Tourzege: “Vandaag huilen we om jou”

Het nieuws is hard aangekomen in het Zuid-Amerikaanse land en niet in het minst bij Bernal zelf. De klimmer deelt zijn verdriet via een filmpje op Twitter, waarin zijn ontmoeting met de huilende Julián te zien is. “Vandaag huilen we om jou”, schrijft hij erbij. “De ware held van mijn land.”

Zo goed als iedere wielerliefhebber herinnert zich het beeld van de huilende Gómez na de eindoverwinning van zijn landgenoot Bernal in de Tour de France van 2019. Het was ontroerend om te zien. Het nieuws slaat dan ook in als een bom. Het verschrikkelijke nieuws werd bekend gemaakt door Julians coach en voormalig profwielrenner Fabio Rodriguez, via Twitter. “Vandaag vertrek je zonder je dromen die je had kunnen vervullen en je laat me achter met niemand om me druk over te maken, slechts dertien jaar oud en een stomme chauffeur neemt je leven. Je vroege vertrek breekt mijn hart, ik kan je alleen maar zeggen dat ik je voor altijd zal missen mijn lieve Julian”, weet Rodriguez.