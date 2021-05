Ook Belgen gaan liever niet naar Wit-Rusland voor EK baanwielrennen: “We kunnen enkel hopen dat het EK naar een andere locatie wordt verplaatst”

WielrennenHet wachten is op een beslissing van de Europese Wielerunie UEC. Maar als het van de Belgische wielerbond afhangt, blijven de Belgen liever thuis van het Europees Kampioenschap Baanwielrennen in het Wit-Russische Minsk. “Competitie is één ding, veiligheid is belangrijker.”

Duitsland en Nederland hakten dinsdag al de knoop door: zij sturen geen renners naar het EK Baanwielrennen in Minsk (23-27 juni). In Nederland vrezen ze dat “de veiligheid en het welzijn van de sporters niet kunnen worden gegarandeerd”. Nederland is bang voor een politieke crisis in Wit-Rusland, na de arrestatie van journalist Raman Protasevitsj. Protasevitsj, die kritisch is voor het regime van president Loekasjenko, zat op een Ryanairvlucht van Athene naar Vilnius, die omwille van een vermeende bommelding gedwongen werd te landen in Wit-Rusland. De journalist werd van het vliegtuig gehaald en is in de gevangenis gezet.

De Europese wielerunie beslist vandaag over het geplande EK. Mogelijk wordt het EK helemaal geschrapt. Of er wordt gezocht naar een nieuwe locatie. Het Deense Kopenhagen zou dan een alternatief zijn. De Duitse wielerfederatie heeft er alvast op aangedrongen om het EK niet in Minsk te laten plaatsvinden.

De Vlaamse minister van Sport Ben Weyts voelt ook niets voor een EK in Minsk. “Als Wit-Rusland niet tegemoet komt aan de vragen van de Europese Unie, dan maakt het regime volgens mij zelf een kruis over het EK in Minsk”, aldus Weyts.

Frederic Broché is technisch directeur van Belgian Cycling en hij verwacht niet dat er eind juni in Minsk zal worden gekoerst. In tegenstelling tot Nederland en Duitsland, wil Belgian Cycling niet op een beslissing van de UEC vooruitlopen. “Mocht de UEC toch nog het EK in Minsk laten plaatsvinden, dan moeten we nadenken over wat we gaan doen. Voorlopig hebben we geen beslissing genomen”, zegt Broché.

Eén probleem zou alvast zijn hoe een delegatie wielrenners in Minsk moet geraken. Maandagavond riep de Europese Unie alle Europese luchtvaartmaatschappijen op om niet meer op Wit-Rusland te vliegen.

En verder is het de veiligheid die primeert, zegt Frederic Broché. “Omwille van de gespannen situatie in Colombia is ook de WB Nations Cup in Cali geschrapt. Ook daar zouden we wegblijven. We hebben nu wel BMX’er Elke Vanhoof in Bogota, maar daar zou het veiliger zijn dan in Cali. Is het veilig in Minsk? Dat weet ik niet, ik ben er niet geweest.”

Belgische pisterenners hebben in de aanloop naar de Spelen weinig competitie gehad. Broché: “We hebben enkele weken geleden een meeting in Gent georganiseerd; dat hebben de renners heel erg op prijs gesteld. We wilden onze renners graag extra competitie aanbieden met het EK in Minsk. We zouden een sterke ploeg sturen en enkele dingen uittesten: opwarming, afkoeling, automatismen fijn afstellen in functie van de Spelen in Tokio. Maar dat mag niet ten koste gaan van de veiligheid. We kunnen enkel hopen dat het EK naar een andere locatie wordt verplaatst.”

Baanwielrenner Kenny De Ketele wacht een beslissing van Belgian Cycling af. “Als het echt gevaar inhoudt, lijkt het me niet verstandig om te gaan. Of een afgelasting mijn voorbereiding op de Spelen doorkruist? Ach, ik ben het gewoon geworden om last minute beslissingen te nemen. Ik zou de ZLM Tour rijden, die is afgelast. Ik heb een stage gepland, maar ook daar kan ik niet beslissen voor ik weet of er wel of niet een EK komt.”

