Ook Armstrong spaart koersdirecteur Van Vliet niet na ‘schandalige’ actie van zijn wagen: “Hier zijn geen excuses voor, dit mag nooit gebeuren”

Tadej Pogacar was ook in de Amstel Gold Race outstanding. De Sloveen van UAE Team Emirates gooide op de Keutenberg Ben Healy en Tom Pidcock overboord en was vertrokken voor een solo van zo'n dertig kilometer. In een mum van tijd fietste hij een voorsprong van een halve minuut bij elkaar - ‘Pogi’ was duidelijk de sterkste man in koers. Maar in de finale ging het spanningsniveau toch weer even de hoogte in. Healy kletste Pidcock uit het wiel en ging alleen op zoek naar Pogacar. Onbegonnen werk, zou je denken, maar de Ier pitste wel tien seconden van zijn achterstand af en naderde zo op twintig seconden van Pogacar.

Net op dat moment besliste de wagen met koersdirecteur Leo van Vliet om een bedenkelijke rol te spelen. De auto reed een poosje maar net voor Pogacar uit - als gangmaker kan dat tellen. Pogacar breidde z'n voorsprong weer uit tot een halve minuut, aan de finish zou de voorsprong op nummer twee Healy 38 seconden bedragen.

Op Twitter leidde het tafereel tot veel kritiek en verontwaardiging. “Schan-da-lig”, vond AD-journalist Thijs Zonneveld. “Van Vliet beslist hier mee de koers. Healy kwam terug tot op twintig seconden, na twee keer ‘draften’ op tien meter is het weer een halve minuut. Schandalig, echt schandalig.” Jonathan Vaughters, ploegbaas van het EF Education-EasyPost van Healy, reageerde cynisch. “Kwaliteitswerk van de organisatie van de Amstel Gold Race. Op de piste is de derny altijd het leukst. Dus lijken ze dat nu ook op de weg in te voeren.”

Ook voormalig renner Lance Armstrong, zelf twee keer tweede in de Amstel Gold Race (in 1999 en 2001), fronste de wenkbrauwen bij het manoeuvre van de wagen van Van Vliet. “Hier zijn geen excuses voor", is hij hard in podcast ‘The Move’. “Tadej Pogacar heeft echt geen nood aan een gangmaker en er was genoeg ruimte voor de auto om afstand te nemen. Dit zou nooit mogen gebeuren, zeker niet in een koers als de Amstel Gold Race.”

“We kennen Leo van Vliet allemaal”, pikte oud-ploegleider Johan Bruyneel in. “Ik kan niets anders bedenken dan dat hij Pogacar als winnaar op het podium wilde. Er ontstond toen natuurlijk wat twijfel, want het gat werd kleiner...”

Koersdirecteur Van Vliet en chauffeur Planckaert: “Niets aan de hand”

Walter Planckaert zat aan het stuur van de eerste wagen in koers. “Het was in de laatste plaatselijke ronde”, legt hij uit. “We reden achter Pogacar, met de auto van de neutrale assistentie en met zeven of acht motoren. De wegen waren smal en de voorsprong van Pogacar zakte naar 24 seconden. Leo van Vliet zei tegen mij dat we naar voor moesten. En ook dat ik nog beter even kon wachten, tot de weg breder werd.”

“Ik claxonneerde, om aan te geven dat ik voorbij wilde. We zijn nog even naast Pogacar blijven hangen, Leo meldde dat Tadej een voorsprong van 24 seconden had. Dan zijn we vooruit gereden. Pogacar heeft nog onze slipstream genomen, dat proberen alle renners. Het duurde hooguit twintig meter. Dan heb ik gas bij gegeven.”

Dat er van koersvervalsing geen sprake is, zegt Planckaert. “Tadej heeft niet meer voordeel gehad dan van om het even welke motor van de fotografen. Hij had onze hulp niet nodig. Ze maken daar nu een drama van, maar we zijn tot bij de jury gegaan, we hebben alle filmpjes bekeken en de jury zegt dat er niks aan de hand is.”

Volledig scherm Walter Planckaert en Leo van Vliet voor de start. © Photo News

Onze collega’s van het Algemeen Dagblad konden Van Vliet zélf strikken voor een reactie. “Als je natuurlijk een foto maakt terwijl wij passeren... Wij reden erachter en moesten hem voorbij. Het parcours wordt alsmaar smaller - we moesten voorzichtig zijn. Wat moet ik ermee? Het zou beter gaan over de mooie koers die we gezien hebben. Wat heeft het nou voor zin? We reden voor Pogacar, maar daar heeft hij toch helemaal niets aan? Ik heb zelf gefietst en ik kan me niet voorstellen dat hij er voordeel uit gehaald heeft. We zaten er ver genoeg voor. Er was niets aan de hand.”

Daar denkt professor aerodynamica Bert Blocken duidelijk anders over. “Wéér beïnvloeden voertuigen de koers”, schrijft hij op Twitter. “Twee meter achter een wagen rijden, geeft 65 procent (!) minder weerstand en een tijdswinst van zo'n 36 seconden per kilometer. We hebben nog veel te leren...”

