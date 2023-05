Ooit ploegmaat van Lance Armstrong, nu moet Tom Danielson vinger laten amputeren in strijd tegen kanker: “Ik ben moe en heb veel pijn”

Een tijdje geleden kreeg Danielson verschrikkelijk nieuws. Er werd een tumor gevonden in zijn hand en de Amerikaan ging deze maand onder het mes. Zijn middelvinger en het vingergewricht werden geamputeerd en Danielsons pink, ring- en wijsvinger werden dichter bij elkaar gezet. Een zware operatie waarvan hij twee maanden moet revalideren.

“Ik ben moe en heb ook veel pijn”, zegt Danielson in bovenstaande video, waarin hij een update geeft over zijn gezondheidstoestand. “Maar ik ben vooral blij dat alles goed is verlopen. Mijn andere vingers zijn dichter bij elkaar gezet, waardoor ze de functies van m’n middelvinger kunnen overnemen. Best cool, eigenlijk. (lacht)”

Intussen zit Danielson ook al opnieuw de fiets. “Voorlopig wel alleen op de rollen, want ik mag mijn hand voorlopig nergens voor gebruiken. Remmen mag ik nog niet doen, want alles in mijn hand moet tijd krijgen om te genezen. Van de botten tot de pezen. Uiteraard heb ik lastige dagen, maar ik ben vooral zeer strijdvaardig. Bedankt voor alle steun.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ex-ploegmaat Armstrong

“Een renner met een enorm potentieel”, zo zei Lance Armstrong in 2005 over Danielson toen de Amerikaan zijn intrede maakte in het profpeloton. Het duo reed kort samen bij Discovery Channel en er werd in de VS zelfs luidop gedroomd dat Danielson de opvolger zou kunnen worden van Armstrong, maar grote zeges boekte hij niet.

In 2012 werden zijn resultaten van de seizoenen 2005 en 2006, waaronder een gewonnen Vuelta-rit, zelfs geschrapt nadat bleek dat hij in die periode bloeddoping had gebruikt. In 2015 testte Danielson ook positief op testosteron.

Volledig scherm Tom Danielson moest z'n vinger laten amputeren. © Twitter