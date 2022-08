Onze vrouw sliep net als Wout van Aert in een hoogtetent: “Beklemmend, lawaaiierig en dorstig. Blij dat ze terug de doos in kan”

Vuelta Niets gescheurd of gebroken bij Gerben Thijssen, “maar wel veel pijn, dus afwachten of hij nog start”

De blessures die Gerben Thijssen gisteren overhield aan zijn val in de slotkilometer van de tweede rit in de Vuelta lijken mee te vallen. “Er zijn geen breuken en geen gescheurde pezen of spieren in de enkel, blijkt uit onderzoek in het ziekenhuis”, meldde de teamarts van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

8:18