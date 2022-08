Onze volgster vindt eerste Tour de France Femmes een ijkpunt voor de toekomst: “Laat een vrouwenkoers niet alleen ‘mooi meegenomen’ zijn als u toevallig op vakantie bent”

WielrennenEen keerpunt. Een maatstaf. De Tour de France Femmes schudde deze week het miskende verleden van het vrouwenwielrennen van zich af. De blik is voortaan op de toekomst gericht. Want er is zoveel meer dan alleen de Tour.

Wagens parkeren moest beneden. Wie geluk had, kon halverwege ergens nog. Maar de rest van de route naar skistation Le Markstein moest te voet. Of met de fiets. Wielertoeristen puften zich de weg naar boven. Fans probeerden al liftend nog een plekje te bemachtigen in één van de wagens van de organisatie. Kleine meisjes met bolletjespetjes stapten dapper naar boven. Ze waren zaterdag met véél, de mensen die zoveel moeite deden om erbij te zijn toen deze Tour de France Femmes in zijn plooi viel. Op La Super Planche des Belles Filles zondag: niet anders. In de Tour voor mannen is het normaal, dat campers uren en dagen op voorhand Alpe D’Huez op rijden, dat fans zich urenlang compleet uitgedost in een haarspeldbocht posteren. In het vrouwenwielrennen is het ongezien.

Publiek als Grote Onbekende

Deze allereerste Tour de France Femmes was een schot in de roos. Dat ze er eindelijk en volwaardig is - negen jaar nadat Marianne Vos, Emma Pooley, Kathryn Bertine en Chrissie Wellington met hun petitie op de deur van ASO klopten -, was een overwinning nog voor er ook maar één kilometer werd gereden. Dat er aan start en aankomst en alles daartussenin ook nog eens heel veel volk is op afgekomen, is geel, groen, wit en bollen tegelijk. Toegegeven, in Parijs waren er nog twijfels. In de Franse hoofdstad stond een fris vrouwenpeloton in de schaduw van de Eiffeltoren en van de mannen, die nog met champagne en foto’s afscheid van Frankrijk moesten nemen. De opkomst aan hun startpodium was bescheiden. Publiek langs de nadars werd de Grote Onbekende factor voor de rest van de week. De onwetendheid werd snel weggeveegd: elke dag werd significant drukker. Elke dag stonden meer jongens en meisjes met handtekeningenboekjes rond de bus van de gele trui, elke dag werd het publiek op de beklimmingen een rijtje dikker. En de rensters, die genoten.

Deze Tour de France Femmes kreeg alles wat ze verdiende. Live-televisie met kijkers in de zetel, supporters onderweg, een icoon in het geel al op dag twee, de eindoverwinning voor een fenomeen. Goed, over die valpartijen valt wat te zeggen. Maar over de niveauverschillen in het vrouwenpeloton is ondertussen genoeg geschreven. Over het vergrootglas waarmee iedereen plots wél aandacht heeft voor het vrouwenwielrennen, evenzeer. Geef dit tijd en krediet, mag het?

Mooi meegenomen

Had het vrouwenwielrennen deze Ronde van Frankrijk nodig? Absoluut. Bedrijven hebben opportuniteiten gezien. Het publiek heeft spektakel gezien. Een ijkpunt voor de toekomst. Alleen: laat een vrouwenkoers niet alleen ‘mooi meegenomen’ zijn als u toevallig op vakantie bent aan le Lac de Gérardmer of champagne gaat halen in Épernay. Er is zóveel meer. ASO komt láát. De organisatoren van de Giro Donne, bijvoorbeeld, organiseren al jaren een mooie rittenkoers voor het vrouwenpeloton. Flanders Classics staat prominent op de barricades voor het dameswielrennen. De Ronde van Vlaanderen, de Strade Bianche, Gent-Wevelgem: ze verdienen evenveel kijkcijfers, sponsors en kleine meisjes met handtekeningenboekjes aan de start.

14 jaar geleden, toen Annemiek van Vleuten haar eerste trap in het peloton gaf, was vrouwenwielrennen een amateursport. Wielrensters kwamen hoogstens in de krant of op televisie als ze ergens uitdagend in bikini hadden geposeerd of ‘de nieuwe vriendin van’ waren. Over fietsen ging het zelden. “In 2011 kwam onze Ronde van Vlaanderen toevallig een seconde op televisie omdat de camera’s er stonden voor de mannen”, zei Van Vleuten nog na haar fenomenale vlucht van zaterdag. Vandaag hoeft het niet langer over het verleden te gaan. De Tour de France Femmes is de maatstaf van hoe het zou moeten zijn in de toekomst.

