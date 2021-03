Onze sterren voor Milaan-Sanremo, wie wint volgens jou La Primavera?

Wielrennen De onderlinge sprintdu­els tussen de twee topfavorie­ten: Van Aert kon Van der Poel slechts één keer kloppen

19 maart Wat als Wout van Aert en Mathieu van der Poel naar de meet trekken in Milaan-Sanremo? De Belg van Jumbo-Visma is intussen een van de snelste sprinters ter wereld. Máár als hij het moet opnemen tegen Van der Poel, trekt de Nederlander doorgaans aan het langste eind. Een overzicht van de rechtstreekse sprintduels op de weg tussen ‘WvA’ en ‘MVDP’. De tussenstand is 6-1.