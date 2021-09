Onze ‘Next Gen’ Alec Segaert en Cian Uijtdebroeks na dubbelslag: “Nooit gedacht dat we net als Evenepoel en Van Wilder eerste en tweede zouden zijn”

EK wielrennenEen onvergetelijke dag voor het Belgische tijdrijden bij de jeugd: op het EK in Trento zorgden Alec Segaert en Cian Uijtdebroeks voor een dubbelslag. Segaert won de tijdrit met 5 seconden voorsprong op topfavoriet Uijtdebroeks, de belofte die al records van Evenepoel van de tabellen reed en nu al onder contract ligt bij BORA-hansgrohe. “Van deze topprestatie hadden we alleen maar kunnen dromen.”

Bekijk HIER de uitgebreide presentatie van onze ‘Next Gen’ - beloften met onder andere Cian Uijtdebroeks. “We hadden meteen door dat deze jongen iets speciaals is. Evenepoel heeft ook bij ons gereden, net als Jasper Philipsen, Jens Debusschere en Tom Boonen. Ik kan dus wel een beetje vergelijken”, aldus Jef Robert, voorzitter van Uijtdebroeks’ befaamde jeugdploeg Acrog-Tormans.

Net geen 51 kilometer per uur gemiddeld realiseerde Alec Segaert op het 22,4 kilometer lange EK-parcours tijdrijden in Trento. Wie de tijd van de West-Vlaming zag, wist dat het eigenlijk alleen maar topfavoriet Cian Uijtdebroeks was die in de buurt kon komen. De rest werd in het noordoosten van Italië weggeblazen.

Uijtdebroeks gaf aan het eerste tussenpunt nog 17 seconden toe, in een prangend slot kwam hij nog terug tot op 5 tellen van Segaert, maar het goud was voor de Lendeledenaar, die eerder in zijn jeugd aan triatlon deed. De Fransman Le Huitouze werd derde op 40 seconden.

Volledig scherm Alec Segaert en Cian Uijtdebroeks werden eerste en tweede op het EK tijdrijden bij junioren. © Photo News

Voor ons, in de mixed zone, doemde een rijzige, opgeschoten krullenbol in sterrentrui op. “Uit Lendelede, West-Vlaanderen”, vult hij zelf aan. Ex-triatleet. “Vijf jaar lang ben ik het geweest. Tot twee jaar geleden nog in combinatie met wielrennen. Maar dat lukt niet meer. De koerskalender zit bomvol.”

‘Copycat’ van Victor Campenaerts, zowaar. De man die het tijdrijden in België resoluut op de kaart heeft gezet en waar Segaert zich ook een beetje aan spiegelt. “Triatlon is, méér dan wielrennen, een individuele sport. Een gevecht tegen jezelf, waarin je kapot leert gaan. Exact wat je ook in een tijdrit als deze moet kunnen. (glunderend) Het resultaat is fantastisch.”

In de aanloop naar dit EK had hij alle ‘honneurs’ aan Uijtdebroeks gelaten. Bewust. “Omdat mijn voorbereiding niet ideaal was verlopen”, legt hij uit. “Vorige week, in de Vredeskoers, ben ik nog hard gevallen. Met een barstje in het schouderblad tot gevolg. Even was er paniek. Maar ik ben er thuis rustig mee omgegaan, schudde alle druk en stress van me af. Elke dag ging het beter. Mijn vertrouwde groeide.”

Volledig scherm Alec Segaert. © Photo News

Tot hoog in de hemel zelfs, toen hij het parcours zag. “Vlak. Volle bak rechtdoor. ‘Juste mo stampn’, zoals ze bij ons zeggen. (lacht) Helemaal mijn ding. Cian was voor mij dé topfavoriet. Ik had in de ‘hot seat’ dan ook meer zenuwen dan vooraf. Het was met een bang hart uitkijken naar zijn eindtijd. Vijf seconden bedroeg het verschil, uiteindelijk. Dat is niet veel. Maar het ís er wel. (grijnst) Dat volstaat voor mij.”

Eén en twee. Wat een Belgische tijdritweelde. En dan moet het WK in Vlaanderen straks nog komen. Op een vergelijkbaar parcours. Knokke-Brugge. “Dicht bij huis”, knikt Segaert. “Dat zal me nog eens extra vleugels geven.” Of hij zich de laatste landgenoot met een tijdritdubbel (EK/WK) bij de junioren nog herinnert? (zonder de naam Evenepoel uit te spreken) “Ja, ja. Zeker. Maar dat word heel moeilijk, denk ik. Eerst ga ik hier tenvolle van genieten.” En vrijdag nog de EK-wegrit rijden. “Ook dát rondje moet me wel liggen. Lastig, maar niet supersteil. Er zijn veel scenario’s mogelijk. Een paar daarvan kunnen in mijn voordeel uitdraaien.”

Eind september wacht Segaert, die volgend jaar belofte wordt in de talentvijver van Lotto-Soudal, ook nog een totaal andere uitdaging. “Dan vat ik mijn studies burgerlijk ingenieur aan aan de KU Leuven. Met een spreidingsprogramma, om de combinatie mogelijk te houden. Uiteraard hoop ik ooit prof te kunnen worden. Maar ik wil een diploma achter de hand houden. Want in de koers weet je ’t nooit…”

Volledig scherm Cian Uijtdebroeks en Alec Segaert. © Photo News

Uijtdebroeks: “Kan nauwelijks geloven dat we één en twee zijn”

Met hun dubbelslag treden Segaert en Uijtdebroeks in de voetsporen van Remco Evenepoel en Ilan Van Wilder. Zij pakten op het EK tijdrijden in Brno drie jaar geleden ook goud en zilver. Uijtdebroeks: “Het is inderdaad van hen geleden dat zoiets gebeurd is. Dit is dus fantastisch, hé.”

“Ik had niet gedacht dat we één en twee zouden zijn”, gaat Uijtdebroeks verder. Op dit vlakke parcours, waar aerodynamica een grote rol speelt, had ik Alec ook wel bij de favorieten gerekend, maar ik verwachtte ook de Noren en de Duitsers.”

“Toen ik aan het tussenpunt doorkwam, hoorde ik in m’n oortje dat ik tweede was en daarna dat Alec eerste was. Ik dacht bij mezelf dat het bijna niet kon dat er niemand meer tussen zat. Voor mij was tweede het hoogst haalbare. Bergop was het meer in mijn voordeel geweest, maar ik ben zeer tevreden.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Alec Segaert. © Photo News

Volledig scherm Cian Uijtdebroeks. © BELGA