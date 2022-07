Onze man in Spanje over de zege van Evenepoel: “Niet de solo zelf, maar de manier waarop die tot stand kwam, is belangrijk”

Tour de France Femmes Kopecky (derde) raakt ingesloten en ziet Vos tweede ritzege pakken: “Ik heb niet voluit kunnen sprinten”

Marianne Vos (36) heeft de zesde etappe in de Tour de France Femmes gewonnen. De Nederlandse gele trui was duidelijk de snelste in een massasprint. Lotte Kopecky kon na een val nog terugkeren, maar ze liet zich in de laatste hectometers wegdrummen en moest tevreden zijn met een derde plek. “Jammer, want hier zat misschien wel meer in.”

29 juli