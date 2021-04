Onze huisanalist Tom Boonen ziet het helemaal goedkomen: “Patrick wil met Remco nog één keer de hemel bestormen”

Jobs Wil je een centje bijverdie­nen? Deze jobs kan je combineren met een vast contract

2 april Zou je graag een financiële buffer creëren nu de kinderen binnenkort op kot gaan? Wil je sparen voor een verbouwing? Of heb je nood aan meer sociaal contact na je gewone werkuren? Ga dan net als 208.000* andere Belgen voor een tweede job. Dankzij de ontelbare mogelijkheden vind je in no time een bijverdienste die bij je past. Jobat.be overloopt ze.