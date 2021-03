Onze huisanalist Tom Boonen gelooft niet dat Van der Poels solo ingeving van het moment was: “Allemaal deel van het plan van Mathieu”

Wielrennen Van Aert strijdvaar­dig en tevreden na sterke klimpresta­tie: “Zou niet weten waarover ik ontgoo­cheld moet zijn”

13 maart Wout van Aert is zijn leiderstrui in Tirreno-Adriatico kwijt. Onze landgenoot weerde zich op de slotklim als een duivel in een wijwatervat, maar tegen Tadej Pogacar was-ie niet opgewassen. Toch was Van Aert terecht tevreden met z'n prestatie en blijft hij strijdvaardig. “We gaan zeker nog iets proberen.”