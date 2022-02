Onze columnist Michel Wuyts verheugt zich op het klassieke voorjaar: “Wout van Aert zal nóg beter zijn”

Wielrennen Belgisch succes in Ruta del Sol: geneeskun­de­stu­dent Rune Herregodts wint vanuit vroege ontsnap­ping

Succes voor Sport Vlaanderen-Baloise in de Ruta del Sol: Rune Herregodts (23) won de openingsetappe in de Spaanse rittenkoers en is de eerste leider. Onze landgenoot sloop mee in de vroege ontsnapping en maakte het samen met ploegmaat Lyndsay De Vylder af in een sprintje bergop met zes.

