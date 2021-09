Onze chef wielrennen ziet met Evenepoel geen renner die zonder verwachtingen koerst: “Dat discours kan de vuilbak in”

Wielrennen Lotte Kopecky toont haar WK-benen en wint slotrit in Vuelta: “Wist dat de finish iets voor mij was”

5 september Lotte Kopecky (Liv Racing) is klaar voor het WK in Leuven. Onze 25-jarige landgenote won de slotrit in de Vuelta voor vrouwen. Ze verwees Elisa Longo Borghini naar de dichtste ereplaats. Leidster Annemiek van Vleuten kwam niet meer in de problemen en stak de eindwinst op zak.