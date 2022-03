Onze chef wielrennen ziet Girmay geschiedenis schrijven: “Hij won half op talent, half op heimwee”

Milaan-Sanremo U keek massaal naar Mil­aan-Sanremo: ruim 800.000 kijkers zagen durfal Mohoric winnen

Milaan-Sanremo was een schot in de roos. Niet alleen qua spektakel op de fiets, ook qua kijkcijfers. Maar liefst 803.000 kijkers zagen op VTM hoe de Sloveen Matej Mohoric het groepje favorieten aan diggelen reed in de afdaling van de Poggio en de sprint net voor wist te blijven. En dat was niet alles. Gemiddeld klokte de uitzending af op 462.000 kijkers op VTM. De livestream op HLN.be werd dan nog eens door 100.000 bezoekers bekeken. Een groot succes dus.

21 maart