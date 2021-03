Onze chef wielrennen ziet een gretige Wout van Aert: “Hij wil Milaan-Sanremo winnen, en iédereen mag dat weten”

Parijs-Nice Tiesj Benoot, zesde op La Colmiane, schuift plaats op in klassement Pa­rijs-Ni­ce: “Podium wordt lastig”

13 maart Zesde, werd Tiesj Benoot in de koninginnenrit van Parijs-Nice. Het maximum haalbare, gaf hij eerlijk toe. “Ik had wat last van mijn onderrug en zat op mijn limiet.” In de stand is hij nu vijfde. “Dat podium wordt lastig.” Ook Harm Vanhoucke finishte op La Colmiane in de top tien. Hij werd negende.