Onze chef wielrennen ziet dat Van der Poel helemaal terug is: “Dat Van Aert alles zal winnen, ligt weer minder voor de hand”

Wielrennen Op bezoek op de boerderij van nieuwe sprintsen­sa­tie Arnaud De Lie: “Vroeger hielp ik m’n vader met alles, nu ben ik enkel nog de melker”

20 lentes jong, neoprof en al twee keer gewonnen. Boerenzoon Arnaud De Lie steekt meer dan zijn neus aan het venster in het profpeloton. Onze wielerjournalist Jonas Decleer ging hem bezoeken en had het met De Lie over zijn twee liefdes: de fiets en de boerderij. “Vroeger hielp ik m’n vader met alles, nu ben ik enkel nog de melker. Maar mijn pa begrijpt me, hij is zelf zot van de koers.”

16 maart