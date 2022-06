Onze chef wielrennen zag Tim Merlier alle problemen van de afgelopen maanden naast zich neerleggen: “Noem hem de kampioen van de koelbloedigheid”

Wielrennen Onze analist Tom Boonen over de toekomst van Tim Merlier bij Quick.Step en zijn ‘match’ met Jakobsen: “Wie van hen gaat de nummer één zijn?”

Was Tim Merlier vandaag de snelste in de sprint op het BK in Middelkerke? Onze analist Tom Boonen denkt van niet. “Hij was wel de meest efficiënte. Hij bewaart zijn cool en dat was vandaag cruciaal. Heb je die sprint goed bekeken? Dat was pure chaos.” De goedlachse en vriendelijke Merlier wordt soms braaf genoemd, maar daar is onze huisanalist het niet mee eens. “Als hij op de fiets kruipt is hij keihard. Ik heb Merlier nog niet te veel cadeau’s zien uitdelen.”

26 juni