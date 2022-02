Onze chef wielrennen zag een machtsgreep van Jumbo-Visma in het openingsweekend: “Quick.Step kreeg lesje in ploegenspel”

Wielrennen Meteen schade: Lot­to-Soud­al is met Wellens “spits kwijt”, ook geen Vanmarcke en exit Lawrence Naesen

Twee zieken, waaronder toch een echte schaduwfavoriet, een positieve coronatest en een wel erg snelle zware valpartij. Geen Tim Wellens, Sep Vanmarcke of Nils Eekhoff, terwijl Lawrence Naesen haast meteen ten val kwam in de Omloop. De start van het Vlaamse voorjaar is niet zonder slag of stoot voorbijgegaan.

26 februari