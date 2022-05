Onze chef wielrennen vraagt zich af welke rol Dylan van Baarle bij Jumbo-Visma krijgt: “Welke afspraken gaat hij maken met Wout?”

Wout van Aert is een kopman in de klassiekers. Maar als het zo uitkomt, kruipt hij ook in de rol van superdomestique ofwel superknecht. Dat ging dit jaar zo in Parijs-Nice, waar Wout van Aert zijn kopman Primoz Roglic aan de eindzege hielp. Door te rijden zoals alleen een superknecht dat kan. Dat ging vorig jaar en twee jaar geleden ook zo in de Tour, op de dagen dat Van Aert zelf niet zijn eigen kans kon of wilde gaan.