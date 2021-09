Onze chef wielrennen snapt de selectie van Evenepoel, maar: “Een roekeloze aanval zoals in Tokio kan hij zich geen tweede keer permitteren”

Wielrennen KOERS KORT. Jum­bo-Vis­ma versterkt zich met Rohan Dennis - Kelderman houdt bekken­breuk en twee gebroken ribben over aan val

1 september Met nog iets minder dan vier kilometer te rijden, is Wilco Kelderman ten val gekomen in de derde etappe van de Benelux Tour. De 30-jarige Nederlander kwam in aanraking met een brugleuning en ging dan zwaar neer. In het ziekenhuis stelden de artsen een bekkenbreuk en twee gebroken ribben vast. Verder heeft hij een diepe snee in zijn linkerarm. Momenteel is een operatie niet nodig, zo meldt zijn team Bora-hansgrohe. “Kelderman werd fiks geraakt aan de linkerkant van zijn lichaam. Zijn linkeronderarm was helemaal bebloed. Verder koersen had geen zin meer”, meldde sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx na de rit.